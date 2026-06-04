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Путин отметил рост российской экономики вопреки инфляции

Российская экономика стабильно растет, несмотря на инфляцию, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, Банк России (ЦБ) принимает результативные решения для подавления роста инфляции.

Российская экономика стабильно растет, несмотря на инфляцию, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, Банк России (ЦБ) принимает результативные решения для подавления роста инфляции.

«А экономика России в прошлом году — немного, но все-таки процентик, процент есть. И продолжает расти сейчас», — сказал Владимир Путин. Говоря о негативных прогнозах относительно российской экономики, он напомнил, что она за последние годы выросла на 10%, а европейская — всего на 3%.

Он добавил, что ЦБ принял ряд жестких решений в связи с макроэкономическим состоянием экономики, в первую очередь с инфляцией. В их числе президент России назвал и поднятие ключевой ставки. «Но эти меры дают результат: год к году за апрель экономика возвращается, не полностью еще, но возвращается уверенно к целевым показателям», — отметил он.

Продолжая говорить об инфляции, господин Путин подчеркнул, что она возвращается к плановому показателю. «Уровень инфляции 5,4% в годовом выражении он назвал хорошим результатом. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции. Боремся за здоровье российской экономики в целом Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», — заявил Владимир Путин.