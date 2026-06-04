Путин отметил рост российской экономики вопреки инфляции

Продолжая говорить об инфляции, господин Путин подчеркнул, что она возвращается к плановому показателю. «Уровень инфляции 5,4% в годовом выражении он назвал хорошим результатом. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции. Боремся за здоровье российской экономики в целом Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», — заявил Владимир Путин.