Kept призвал не считать провальными 97% ИИ-экспериментов

«Почему мы говорим, что инвестиции, которые сделаны, — это какие-то неправильные инвестиции и потерянные деньги? — задался вопросом эксперт. — Это же, по сути, вопрос в том, сколько стоит конкретный проект. Они обычно достаточно краткосрочные и не требуют больших вложений».