Путин видит хороший темп инвестиций РФ в экономику Узбекистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал хорошую динамику развития торгово-экономических связей РФ и Узбекистана, в частности, инвестиций.
«В целом экономики наших стран развиваются успешно. Мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год — более, чем на 12%. Это очень хорошие показатели. Мы с вами в постоянном контакте, и всегда есть о чем поговорить, потому что объем наших отношений постоянно растет», — сказал Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
«Это касается и объема взаимных инвестиций. Инвестиции российские в экономику Узбекистана тоже имеют хорошую динамику, хороший темп набрали. И главное, что и то, и другое идет на пользу обеих наших стран», — добавил российский лидер.