Путин видит хороший темп инвестиций РФ в экономику Узбекистана

«В целом экономики наших стран развиваются успешно. Мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год — более, чем на 12%. Это очень хорошие показатели. Мы с вами в постоянном контакте, и всегда есть о чем поговорить, потому что объем наших отношений постоянно растет», — сказал Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.