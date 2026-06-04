Эксперты заявили о необходимости донастройки патентного регулирования в фармацевтике

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Регулирование интеллектуальной собственности в фармацевтике требует точной законодательной донастройки, которая позволит сохранить баланс между защитой патентообладателей, развитием конкуренции и доступностью лекарств для граждан. Такое мнение высказали эксперты в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
«Сегодня интеллектуальная собственность в фармацевтике — это, в первую очередь, вопрос государственной политики», — заявила председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, эта сфера находится на стыке экономики, здравоохранения, национальной безопасности и социальной справедливости, поэтому важно найти «золотую середину», при которой отрасль будет развиваться, а социальные гарантии останутся доступными для граждан.
Поиск баланса.
Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый отметил, что за последний год в отрасли произошли фундаментальные изменения с точки зрения решений Верховного и Конституционного судов. «Доступ к терапии — это аспект защиты конституционного строя. Если необходимой терапии не хватает, государство может и должно вмешиваться», — подчеркнул он.
Белый также указал на необходимость дальнейшей работы по вопросам принудительного лицензирования, аннулирования патентов и противодействия недобросовестным практикам. «Сложные случаи должны разбираться отдельно, и нам предстоит увидеть, как эти сложные механизмы будут реализованы», — сказал он. По его словам, особого внимания требуют «вечнозеленые патенты», создание «патентных туманов» и ограничение доступа общества к прогрессивным разработкам.
Глава «Промомеда» подчеркнул, что российские производители наращивают инновационную активность. «Только нами зарегистрировано около 100 патентов, из них около 30 — за последний год», — сообщил Белый.
Гумерова поддержала тезис о том, что регулирование интеллектуальной собственности не может оставаться неизменным на фоне развития технологий.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов заявил, что донастройку законодательства необходимо проводить не только в фармацевтике, но и в других сферах, включая ИТ. По его словам, ключевыми принципами этой работы должны стать баланс интересов и своевременная корректировка регулирования.
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев отметил, что действующее законодательство уже содержит базовые механизмы защиты прав, включая нормы о недопустимости злоупотребления правом и положения Гражданского кодекса РФ. При этом он подчеркнул, что экспертиза при принятии решений должна учитывать стратегии сторон спора и помогать отделять защиту права от злоупотреблений.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.