Эксперты заявили о необходимости донастройки патентного регулирования в фармацевтике

«Сегодня интеллектуальная собственность в фармацевтике — это, в первую очередь, вопрос государственной политики», — заявила председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, эта сфера находится на стыке экономики, здравоохранения, национальной безопасности и социальной справедливости, поэтому важно найти «золотую середину», при которой отрасль будет развиваться, а социальные гарантии останутся доступными для граждан.