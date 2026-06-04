Мирзиёев назвал историческим днем начало строительства АЭС в Узбекистане

«Сегодня исторический день. Впервые в истории», — сказал узбекистанский лидер. Мирзиёев напомнил, что стороны долго шли к реализации этого проекта. «Пришли, наконец, к самому правильному решению, что для нас это необходимо, потому что экономика растет».