Мирзиёев назвал историческим днем начало строительства АЭС в Узбекистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал историческим днем начало строительства АЭС в республике.
«Сегодня исторический день. Впервые в истории», — сказал узбекистанский лидер. Мирзиёев напомнил, что стороны долго шли к реализации этого проекта. «Пришли, наконец, к самому правильному решению, что для нас это необходимо, потому что экономика растет».
Глава государства отметил, что республика занимает пятое место по производству урана и десятое место по запасам. «Я думаю, что этот результат будет очень взаимовыгодным для обеих сторон», — подчеркнул лидер Узбекистана.