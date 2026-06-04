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Мирзиёев назвал историческим днем начало строительства АЭС в Узбекистане

Республика занимает 5 место по производству урана и 10 место по запасам, отметил президент Узбекистана.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал историческим днем начало строительства АЭС в республике.

«Сегодня исторический день. Впервые в истории», — сказал узбекистанский лидер. Мирзиёев напомнил, что стороны долго шли к реализации этого проекта. «Пришли, наконец, к самому правильному решению, что для нас это необходимо, потому что экономика растет».

Глава государства отметил, что республика занимает пятое место по производству урана и десятое место по запасам. «Я думаю, что этот результат будет очень взаимовыгодным для обеих сторон», — подчеркнул лидер Узбекистана.