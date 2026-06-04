Беглов: Петербург представил на своем стенде на ПМЭФ самые передовые технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Стенд Санкт-Петербурга на ПМЭФ представляет самые передовые технологии города. Об этом сказал журналистам губернатор Александр Беглов после осмотра петербургской экспозиции.
«Наш стенд — это рассказ о Петербурге как о мегаполисе XXI века. Здесь представлены все самые передовые технологии нашего города. Мы сегодня большие средства инвестируем в развитие нашей промышленности, в создание высокотехнологичных высокооплачиваемых производств. Нам нужны умные технологии», — отметил Беглов.
Площадь петербургского стенда составляет почти 1 700 кв. м. Представлены инвестиционные и инновационные проекты из опорных отраслей промышленности: судостроения, автопрома и сферы роботизированной техники.
«Безусловно одна из тем — это робототехника. Мы представили здесь несколько фирм, которые работают в рамках робототехники. Но мы хотели бы отметить, что мы остаемся и столицей беспилотных летательных аппаратов, так же как и морских», — сказал Беглов.
Одним из примеров внедрения процессов автоматизации производства служит автомобиль, собранный в Петербурге с использованием передовых роботизированных систем. Также представлена новая модель автомобиля Lada Iskra. В сентябре 2025 года «Автозавод Санкт Петербург» начал серийное производство полного модельного ряда. На стенде автомобиль располагается в специальной зоне, посвященной 83-летию с момента прорыва блокады Ленинграда после проведения спецоперации «Искра» во время Великой Отечественной войны. Автомобиль выполнен в исторической раскраске.
Тему роботизации на выставке продолжает компания «Индутех», которая представила роботизированный манипулятор, совместную разработку со студентами ГУАП. В коллаборации с Императорским фарфоровым заводом робот с помощью 3D-камеры демонстрирует возможности технического зрения.
Кадры для высоких технологий.
Губернатор отметил, что Петербург уже является лидером в ряде высокотехнологичных отраслей — судостроении, машиностроении, радиоэлектронике, фармацевтике. Этот опыт масштабируется и на другие сферы.
В зоне судостроения на стенде демонстрируется работа петербургских проектно-конструкторских бюро и производственных предприятий, представлены модели контейнеровоза проекта «Римский-Корсаков» и безэкипажных катеров «Оркан» и «Бриз». На мультимедийных экранах можно увидеть видео о проекте реновации Объединенной судостроительной корпорации «Северная верфь» по созданию до 2030 года современного высокотехнологичного судостроительного комплекса мирового уровня.
На стенде показаны макеты крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в Петербурге.
По словам Беглова, город придает больше значение подготовке кадров для промышленности. «Мы привлекаем сюда как можно больше молодых ребят, чтобы они работали, создаем условия, чтобы они учились в наших вузах, оставались у нас и работали на наших предприятиях», — отметил он.