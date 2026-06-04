Беглов: Петербург представил на своем стенде на ПМЭФ самые передовые технологии

«Безусловно одна из тем — это робототехника. Мы представили здесь несколько фирм, которые работают в рамках робототехники. Но мы хотели бы отметить, что мы остаемся и столицей беспилотных летательных аппаратов, так же как и морских», — сказал Беглов.