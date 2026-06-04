В Смоленской области построят производство очистных сооружений за 745 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Производственный комплекс по выпуску очистных сооружений и сборных железобетонных изделий построят в Смоленской области. Объем инвестиций в проект составит порядка 745 млн рублей, соглашение об этом подписано на ПМЭФ, сообщил глава региона Василий Анохин в «Максе».
«В индустриальном парке “Сафоново” создадим современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект реализует ООО “СВС”. Общий объем инвестиций составит порядка 745 млн рублей, реализация рассчитана до 2040 года», — сообщил Анохин.
По его словам, новый завод сможет выпускать очистные сооружения производительностью до 60 тыс. куб. м в сутки, а также широкий ассортимент железобетонных изделий для строительной отрасли. Проект уже обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой: подобран земельный участок в границах индустриального парка, компания получила статус резидента.
В настоящее время ведется формирование пула поставщиков оборудования и комплектующих, получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Выход на проектную мощность планируется в 2031 году.