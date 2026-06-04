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МАГАТЭ заявило о готовности способствовать реализации проекта АЭС в Узбекистане

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси выступил на церемонии начала работ по возведению объекта в Ташкенте.

ТАШКЕНТ 4 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено активно способствовать реализации проекта строительства интегрированной атомной электростанции в Узбекистане на всех его этапах. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах. Вы можете в этом быть уверены», — сообщил глава МАГАТЭ, выступая на церемонии начала работ по возведению объекта в Ташкенте.

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