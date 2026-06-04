115 случаев недостоверного декларирования зерна выявили в Ростовской области

Недостоверное декларирование 172,8 тысячи тонн зерна выявили в Ростовской области в период с 1 по 31 мая 2026 года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
Нарушения заметили в документации на сайте Росаккредитации и в системе «Сатурн». В 115 случаях владельцы не проверили злаковые, зернобобовые и масличные культуры на остаточное количество пестицидов.
Например, в начале мая выявили недочеты при оформлении партии озимой пшеницы общим весом в 3,3 тысячи тонн. Протокол испытаний товара был неполным.
По состоянию на 31 мая вынесли 675 решений об аннулировании деклараций. Также были направлены предостережения с требованиями строго соблюдать все установленные нормы.
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