Пассажиры Пулково смогут улететь с помощью биометрии в любой регион РФ с 8 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пассажиры Пулково смогут улететь с помощью сервиса биометрического прохода во все регионы России с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющий Пулково.
С 1 июня в Пулково в преддверии Петербургского международного экономического форума официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Изначально улететь при помощи новой технологии можно было только в московский аэропорт Шереметьево.
«С понедельника, 8 июня, сервис станет доступен на всех рейсах “Аэрофлота” и “России” из Пулково во все регионы страны: Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города», — говорится в сообщении.
Также в Пулково уточнили, что все выходы на посадку внутренних рейсов оснащены терминалами биометрической идентификации.
В четверг, 4 июня, Пулково посетили вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава ВТБ Андрей Костин, которым гендиректор аэропорта Леонид Сергеев продемонстрировал, как работает биометрическая идентификация при проходе на рейс — без документов.
Пулково — первый аэропорт России, внедривший биометрию для посадки на рейс. Первая тестовая демонстрация технологии прошла в терминале аэропорта осенью 2025 года.