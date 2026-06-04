РЦИС поможет Челябинской области в цифровизации оборота интеллектуальных прав

Отмечается, что особое внимание эксперты РЦИС уделяют инструментам управления правами в цифровой среде и разбору конкретных бизнес-кейсов. По словам Яковлевой, общественно-государственная блокчейн-инфраструктура — Сеть РЦИС.РФ поможет сформировать на территории региона устойчивый оборот прав, реализовать механизмы технологического трансфера и коммерциализации инновационного продукта. «Сегодня, чтобы подтвердить свой инновационный статус, получить доступ к частному капиталу или мерам государственной поддержки, бизнесу все чаще требуется предоставить достоверные данные о созданных нематериальных активах. Платформенные решения на основе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры — Сети РЦИС.РФ позволяют не только зафиксировать интеллектуальные права, но и эффективно вовлечь их в гражданский оборот», — добавила она.