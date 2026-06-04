РЦИС поможет Челябинской области в цифровизации оборота интеллектуальных прав

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и правительство Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве. Среди возможных направлений взаимодействия — внедрение платформенных решений, ориентированных на цифровизацию оборота интеллектуальных прав, сообщили ТАСС в пресс-службе РЦИС.
Соглашение подписали заместитель председателя правительства Челябинской области Антон Артемов и заместитель председателя ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Ирина Яковлева.
«Сотрудничество РЦИС и правительства Челябинской области может включать самые разные направления от внедрения цифровых инструментов учета, защиты и коммерциализации интеллектуальных прав в деловую и административную практику до реализации совместных просветительских проектов. РЦИС готов провести для области форумы, вебинары и другие мероприятия, раскрывающие роль интеллектуальной собственности в современной экономики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание эксперты РЦИС уделяют инструментам управления правами в цифровой среде и разбору конкретных бизнес-кейсов. По словам Яковлевой, общественно-государственная блокчейн-инфраструктура — Сеть РЦИС.РФ поможет сформировать на территории региона устойчивый оборот прав, реализовать механизмы технологического трансфера и коммерциализации инновационного продукта. «Сегодня, чтобы подтвердить свой инновационный статус, получить доступ к частному капиталу или мерам государственной поддержки, бизнесу все чаще требуется предоставить достоверные данные о созданных нематериальных активах. Платформенные решения на основе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры — Сети РЦИС.РФ позволяют не только зафиксировать интеллектуальные права, но и эффективно вовлечь их в гражданский оборот», — добавила она.