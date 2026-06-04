СБ РФ: возможные потери Армении в туризме просто несопоставимы с €2−3 млн от ЕС

«Возьмем газ. С учетом того, что объем, который получает Армения от России, — это 2−3 млрд куб. м, путем простого умножения можно понять, что Армения должна будет дополнительно изыскать около $1 млрд, а может и больше», — заметил он. Кроме того, переводы из РФ гражданами составляют еще порядка $3,9 млрд. Примерно 13−15% ВВП республики — это российские туристы, которые, согласно свежей статистике, составляют порядка 40%, отметил Шевцов: «И абсолютно все смежные отрасли, которые связаны с туризмом: гостиницы, рестораны, сувениры, все это будет затрагивать простых людей, армян».