СБ РФ: возможные потери Армении в туризме просто несопоставимы с €2−3 млн от ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Потери в $1,5 млрд в туристической отрасли, которые может понести Армения в случае окончательного выбора в пользу Евросоюза, просто несопоставимы с теми €2−3 млн, которые ЕС собирается предложить Еревану. При этом это лишь часть всех потерь, которые понесет в таком случае республика, объяснил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов в интервью «Вестям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Возьмем газ. С учетом того, что объем, который получает Армения от России, — это 2−3 млрд куб. м, путем простого умножения можно понять, что Армения должна будет дополнительно изыскать около $1 млрд, а может и больше», — заметил он. Кроме того, переводы из РФ гражданами составляют еще порядка $3,9 млрд. Примерно 13−15% ВВП республики — это российские туристы, которые, согласно свежей статистике, составляют порядка 40%, отметил Шевцов: «И абсолютно все смежные отрасли, которые связаны с туризмом: гостиницы, рестораны, сувениры, все это будет затрагивать простых людей, армян».
«Если тоже путем простого умножения посмотреть, если весь поток закончится, это порядка $1,5 млрд потери, в том числе малого бизнеса. При этом ЕС намерен помогать Армении и в понедельник пообещал выделить €2−3 млн для того, чтобы Армения шла к Шенгену. Если вы сравните €2−3 млн и €1,5 млрд, то это не совсем сопоставимые вещи», — обратил внимание замсекретаря СБ РФ.