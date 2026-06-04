Никитин: беспилотную доставку дронами могут запустить в городах уже в 2026 году

При этом Никитин отметил наличие технологических нюансов, препятствующих полноценному масштабированию данной услуги. В качестве главного ограничения он назвал мощность аккумуляторных батарей дронов, которая сейчас позволяет осуществлять полеты лишь на короткие расстояния — около 25−30 минут. По его словам, это делает технологию эффективной для крупных городов с плотной застройкой, где дроны могут быть быстрее наземного транспорта в условиях пробок. Однако, как отметил Никитин, для отдаленных населенных пунктов, текущие возможности батарей не подходят.