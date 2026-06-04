Никитин: беспилотную доставку дронами могут запустить в городах уже в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Беспилотная доставка грузов с помощью дронов планируется к запуску в ряде российских городов уже в 2026 году. Техническая реализация такой инициативы вполне возможна, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«Я думаю, что в этом году мы в ряде городов запустим беспилотную доставку дронами. Технологически это совершенно возможно сделать», — подчеркнул Никитин в интервью для проекта «Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
При этом Никитин отметил наличие технологических нюансов, препятствующих полноценному масштабированию данной услуги. В качестве главного ограничения он назвал мощность аккумуляторных батарей дронов, которая сейчас позволяет осуществлять полеты лишь на короткие расстояния — около 25−30 минут. По его словам, это делает технологию эффективной для крупных городов с плотной застройкой, где дроны могут быть быстрее наземного транспорта в условиях пробок. Однако, как отметил Никитин, для отдаленных населенных пунктов, текущие возможности батарей не подходят.
Несмотря на существующие на сегодняшний день технологические ограничения, Никитин подчеркнул, что данная сфера активно развивается: «Я думаю, это вопрос двух-трех лет, когда мы уже будем в опытном режиме это [беспилотную доставку дронами] иметь».
О форуме.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.