В ОП призвали указывать схему компенсации от кибермошенников в договорах банков

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что второй пакет мер против кибермошенничества предполагает компенсацию для пострадавших равную сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, — в этом случае компенсация не предусмотрена. По словам Григоренко, прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение.