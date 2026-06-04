В ОП призвали указывать схему компенсации от кибермошенников в договорах банков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Механизм возмещения средств пострадавшим от мошенников гражданам должен быть прописан в договоре клиентов с банками и сотовыми операторами. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Реализацию механизма возмещения средств гражданам, пострадавшим от действий телефонных мошенников, действительно ждут наши граждане.. Считаю, что о данной мере надо говорить не только в рамках социальной рекламы, но и включать данное положение в договоры клиентов с финансовыми организациями и операторами сотовой связи», — сказал Машаров.
По его словам, механизм прямого возмещения в случае непринятия мер со стороны либо финансовой организации, либо оператора сотовой связи максимально сведет на нет возникающий дисбаланс в настройках, так как это будет касаться прямого экономического интереса указанных организаций.
«Я считаю, что это мера является одной из самых актуальных и востребованных в пакете мер, предложенных Минцифры. Самое главное, что она является справедливой. Механизм возмещения покажет, что государство регулирует восстановление нарушенных прав в материальном выражении», — сказал эксперт.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что второй пакет мер против кибермошенничества предполагает компенсацию для пострадавших равную сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, — в этом случае компенсация не предусмотрена. По словам Григоренко, прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение.