Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 5 июня перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 5 июня, пятницу. Так, перед выходными курс доллара и курс евро стал выше, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 5 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8274 белорусского рубля, 1 евро — 3,2869 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8161 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 4 июня, курс доллара и курс евро были увеличены, а курс российского рубля уменьшился в пятницу, 5 июня. Заметнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0221 белрубля, курс евро подрос на 0,0291 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0102 белрубля.
А еще отменен утильсбор при ввозе некоторых авто в Беларусь.