Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 5 июня перед выходными

Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара и понизил курс российского рубля на 5 июня, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 5 июня, пятницу. Так, перед выходными курс доллара и курс евро стал выше, а курс российского рубля понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 5 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8274 белорусского рубля, 1 евро — 3,2869 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8161 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 4 июня, курс доллара и курс евро были увеличены, а курс российского рубля уменьшился в пятницу, 5 июня. Заметнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0221 белрубля, курс евро подрос на 0,0291 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0102 белрубля.

А еще отменен утильсбор при ввозе некоторых авто в Беларусь.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше