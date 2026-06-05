ТАСС проведет на ПМЭФ встречу «без галстуков» с главой РСПП

Встреча состоится в 18:00 мск на стенде ТАСС на площадке ПМЭФ. Все желающие смогут к ней присоединиться в качестве слушателей, а также задать гостю свои вопросы. Прямая трансляция беседы будет доступна в официальных соцсетях ТАСС.