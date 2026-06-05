ТАСС проведет на ПМЭФ встречу «без галстуков» с главой РСПП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Поиск новых точек роста для бизнеса и обеспечение его устойчивого развития в условиях глобальной неопределенности станут темами вечерней встречи в формате «ПМЭФ без галстуков» с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, которую 5 июня проведет информационное агентство ТАСС.
Встреча состоится в 18:00 мск на стенде ТАСС на площадке ПМЭФ. Все желающие смогут к ней присоединиться в качестве слушателей, а также задать гостю свои вопросы. Прямая трансляция беседы будет доступна в официальных соцсетях ТАСС.
Глава РСПП расскажет о главных барьерах для развития реального сектора экономики и путях их преодоления, поделится подходами бизнеса к балансу между открытостью миру и защитой от недобросовестной конкуренции.
Среди планируемых к рассмотрению тем — эффективность мер государственной поддержки и вопросы снижения административной нагрузки, а также социальная ответственность бизнеса.
В рамках беседы Шохин ответит и на вопросы о том, какие изменения в деятельности бизнес-омбудсмена нас ожидают в ближайшее время.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.