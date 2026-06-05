Закон о централизации накоплений военной ипотеки в единой УК вступил в силу

Как пояснял в беседе с ТАСС зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, суть изменений заключается в централизации управления средствами военной ипотеки. По словам сенатора, за счет изменений усиливается контроль за всей системой, планируется уменьшить издержки по управлению средствами: для УК установят потолок вознаграждения.