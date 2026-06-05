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Закон о централизации накоплений военной ипотеки в единой УК вступил в силу

Нововведения заключаются в централизации управления средствами военной ипотеки, отметил зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Закон, согласно которому доверительное управление средствами накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих передается одной управляющей компании (УК), принадлежащей опорному банку для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), вступил в силу 5 июня.

Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 25 мая. Законом вводится понятие управляющей компании — компании, 100% акций которой принадлежит опорному банку для ОПК. Сейчас по закону таким банком является ПСБ.

Документом определяется порядок доверительного управления всеми средствами накоплений только этой УК с отказом от отбора УК на конкурсной основе.

Как пояснял в беседе с ТАСС зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, суть изменений заключается в централизации управления средствами военной ипотеки. По словам сенатора, за счет изменений усиливается контроль за всей системой, планируется уменьшить издержки по управлению средствами: для УК установят потолок вознаграждения.

Также, как объяснял парламентарий, законом «повышаются гарантии сохранности накоплений». Теперь деньги российских военных будут работать на развитие оборонной промышленности страны, делая их соинвесторами гособоронзаказа. В целом этот закон — большой шаг к целевой модели инвестирования в интересах военнослужащих, отмечал Басюк.