Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о хорошем темпе инвестиций РФ в экономику Узбекистана

Путин заявил о хорошей динамике развития торгово-экономических связей РФ и Узбекистана.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. По его словам, экономика Узбекистана демонстрирует уверенный рост, а двусторонние связи продолжают укрепляться по ключевым направлениям.

Глава российского государства обратил внимание на увеличение объемов взаимной торговли. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 12%, что свидетельствует о высокой активности экономического взаимодействия и расширении партнерских отношений.

Положительная динамика наблюдается и в инвестиционной сфере. Российские вложения в экономику Узбекистана продолжают увеличиваться, а реализация совместных проектов способствует развитию обеих стран и приносит взаимную выгоду.

Ранее Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в запуске строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Джизакской области.