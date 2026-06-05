Путин заявил о хорошем темпе инвестиций РФ в экономику Узбекистана

Президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. По его словам, экономика Узбекистана демонстрирует уверенный рост, а двусторонние связи продолжают укрепляться по ключевым направлениям.
Глава российского государства обратил внимание на увеличение объемов взаимной торговли. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 12%, что свидетельствует о высокой активности экономического взаимодействия и расширении партнерских отношений.
Положительная динамика наблюдается и в инвестиционной сфере. Российские вложения в экономику Узбекистана продолжают увеличиваться, а реализация совместных проектов способствует развитию обеих стран и приносит взаимную выгоду.
Ранее Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в запуске строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Джизакской области.