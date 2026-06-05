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«Аэрофлот» заявил, что убытки от ближневосточного конфликта не были драматичными

Глава компании Сергей Александровский отметил, что этого удалось добиться за счет оперативного перераспределения флота на другие направления.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Убытки «Аэрофлота» из-за ситуации на Ближнем Востоке не были драматичными благодаря оперативному перераспределению флота на другие направления, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ глава компании Сергей Александровский.

«Для нас это, скажем так, нематериально было. Безусловно, были затраты, связанные с вывозом пассажиров, с односторонней загрузкой. Но мы достаточно оперативно смогли перераспределить флот на другие направления, компенсировать выручку, поэтому потери были, но они не столь драматичны, чтобы вот как-то их отдельно обозначать», — сказал он.

Воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе. С 16 апреля до 15 мая Росавиация разрешила полеты в Израиль с 07:00 по 01:00 мск. Затем ведомство отменило рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ, а также сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана. 1 июня «Аэрофлот» выполнил первый почти за три месяца рейс в Дубай.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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