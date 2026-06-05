«Аэрофлот» заявил, что убытки от ближневосточного конфликта не были драматичными

Воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе. С 16 апреля до 15 мая Росавиация разрешила полеты в Израиль с 07:00 по 01:00 мск. Затем ведомство отменило рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ, а также сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана. 1 июня «Аэрофлот» выполнил первый почти за три месяца рейс в Дубай.