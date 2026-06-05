Россиянам сказали, кто может получать сразу две пенсии

«Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году — в 64 года и 59 лет соответственно. Для реализации своего права на назначение страховой пенсии в качестве второй необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ или по почте или дистанционно через единый портал госуслуг», — добавил Балынин.