Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, кто в России может претендовать на получение сразу двух пенсий.
«Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — уже страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для её получения», — сказал Балынин.
Экономист отметил, что для получения второй пенсии этим категориям россиян необходимо иметь 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и достичь общеустановленного возраста выхода на пенсию.
«Мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году — в 64 года и 59 лет соответственно. Для реализации своего права на назначение страховой пенсии в качестве второй необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ или по почте или дистанционно через единый портал госуслуг», — добавил Балынин.
Доцент напомнил, что страховая пенсия в качестве второй назначается без учёта фиксированной выплаты к ней в размере 9584,69 рубля.
На страховую пенсию, назначенную в качестве второй, также распространяются индексации и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительно корректировка при продолжении пенсионером трудовой деятельности.
У работавших в 2025 году пенсионеров, имеющих страховую пенсию как вторую, в 2026 году страховая пенсия будет увеличены дважды. Первое повышение на 7,6% прошло в январе, в августе размер будет увеличен с учетом сформированных в минувшем году ИПК (не более 3, максимальная сумма прибавки — 470, 28 рубля).
«При этом пенсии, назначенные по линии указанных выше органов власти, индексируются в соответствии с теми правилами, которые действуют для таких пенсий. Соответственно, у получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и с учётом правил, которые применяются для каждой из них. Для проведения указанных индексаций заявление подавать не требуется: всё производится автоматически», — напомнил эксперт.
Балынин особенно отметил, что вторая пенсия выплачивается не разово, а ежемесячно.