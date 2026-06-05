ВТБ: рынок кредитования физлиц в 2026 году «пробьет» отметку в 13,3 трлн рублей

«Если говорить про кредитование физических лиц и сравнить динамику последних лет, можно с уверенностью сказать, что рынок начинает восстанавливаться. Он, скорее всего, в ближайшее время не достигнет тех объемов, что были несколько лет назад, но, по нашим ожиданиям, в текущем году он пробьет отметку в 13,3 трлн рублей, рост составит порядка 40%», — сказал он.