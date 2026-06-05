ВТБ: рынок кредитования физлиц в 2026 году «пробьет» отметку в 13,3 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский рынок кредитов физических лиц по итогам 2026 года вырастет в сравнении с 2025 годом на 40%, до 13,3 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.
«Если говорить про кредитование физических лиц и сравнить динамику последних лет, можно с уверенностью сказать, что рынок начинает восстанавливаться. Он, скорее всего, в ближайшее время не достигнет тех объемов, что были несколько лет назад, но, по нашим ожиданиям, в текущем году он пробьет отметку в 13,3 трлн рублей, рост составит порядка 40%», — сказал он.
При этом в ВТБ первое полугодие уже идет с перевыполнением планов, уточнил банкир. «Основная динамика наблюдается по потребительским кредитам. В целом по классическим розничным кредитам мы планируем в этом году выдать больше 1,2 трлн рублей — более чем на 40% больше год к году», — добавил Охорзин.
Он также уточнил, что рынок ипотеки по итогам года покажет рост на 16%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью выйдет в 12:30 мск.