Затраты «Аэрофлота» на керосин по международной сети выросли более чем в два раза

«С точки зрения наших затрат по группе на керосин — это порядка 300 млрд руб. в год. Безусловно, в текущих условиях механизм демпфера является сильно стабилизирующим фактором и необходимым условием, чтобы не допустить более чем инфляционного роста тарифов. И особенно с учетом того, что по международной сети затраты на авиакеросин выросли кратно — больше, чем в два раза», — сказал господин Александровский журналистам (цитата по ТАСС).