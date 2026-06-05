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Крым заработал на продаже активов украинских олигархов 13 миллиардов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Крым от продажи национализированных активов украинских олигархов уже получил 13 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества», — сказал Константинов.

По его словам, многие предприятия, ранее принадлежавшие украинским олигархам, после национализации вышли из тени и начали платить налоги, а также получили новый импульс для развития.

Как уточнил глава парламента, уже национализированы больше 6 тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.

Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список конфискованных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.

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