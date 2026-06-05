Госдолг США может достичь $41 трлн в конце зимы 2027 года

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Государственный долг США, вероятнее всего, достигнет установленного на него лимита на уровне $41,1 трлн в период с конца зимы до середины лета 2027 года. Такой прогноз приводится в опубликованном докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики.
Как в нем отмечается, в июле 2025 года потолок госдолга США был повышен на $5 трлн — с $36,1 трлн до $41,1 трлн. «С тех пор размер долга, подпадающего под действие этих ограничений, вырос на $2,9 трлн, что составило более половины повышенного лимита заимствований, — констатируется в документе. — Согласно оценкам Центра двухпартийной политики, если Конгресс не примет меры, США, скорее всего, вновь достигнут потолка госдолга в какой-то момент между концом зимы и серединой лета 2027 года».
Затем, как следует из доклада, вашингтонская администрация сможет еще в течение примерно шести-девяти месяцев принимать чрезвычайные меры в финансовой сфере во избежание дефолта. После этого США «больше не смогут своевременно выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме». Чтобы не допустить этого, Конгрессу и вашингтонской администрации, вероятно, придется решать вопрос о дальнейшем повышении потолка госдолга.
Специалисты центра отмечают, что одним из ключевых факторов, определяющих сроки достижения потолка госдолга, являются расходы на проведение военной операции против Ирана. Они, согласно последним оценкам Пентагона, достигли $29 млрд. Кроме того, на это повлияют потенциальные поступления от введенных Вашингтоном пошлин, а также возможные расходы властей США на их компенсацию.
Госдолг США составляет сейчас около $39,2 трлн. В марте он впервые в истории превысил отметку в $39 трлн, в октябре 2025 года — отметку $38 трлн.