Госдолг США может достичь $41 трлн в конце зимы 2027 года

Как в нем отмечается, в июле 2025 года потолок госдолга США был повышен на $5 трлн — с $36,1 трлн до $41,1 трлн. «С тех пор размер долга, подпадающего под действие этих ограничений, вырос на $2,9 трлн, что составило более половины повышенного лимита заимствований, — констатируется в документе. — Согласно оценкам Центра двухпартийной политики, если Конгресс не примет меры, США, скорее всего, вновь достигнут потолка госдолга в какой-то момент между концом зимы и серединой лета 2027 года».