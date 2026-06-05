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В АдГ рассказали, почему компании из ФРГ не возвращаются в РФ: причина в давлении Вашингтона

Депутат Котре: США не дают германским компаниям вернуться в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Компании из ФРГ, ранее ушедшие из России и желающие вернуться, не могут этого сделать из-за давления США. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок», — сказал Котре РИА Новости на полях ПМЭФ.

Депутат назвал деиндустриализацию Германии возможным следствием подобной политики.

При этом в России продолжают работать 30 компаний из США, об этом главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи информировал в рамках одной из сессий ПМЭФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос, какие компании смогут вернуться в Россию. По словам Медведева, в Россию пустят только те компании, которые не будут мешать.

Тем временем доцент Щербаченко предположил, что ряд брендов могут вернуться в РФ через полтора года.

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