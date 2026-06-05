В АдГ рассказали, почему компании из ФРГ не возвращаются в РФ: причина в давлении Вашингтона

«Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок», — сказал Котре РИА Новости на полях ПМЭФ.