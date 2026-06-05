ВТБ: сбережения россиян в банках превысят 72 трлн рублей в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский рынок сбережений физлиц по итогам года покажет рост на 10%, превысив 72 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.
«Кто-то может сказать, что ставки снижаются и уже не выгодно хранить деньги на срочных вкладах, но по динамике мы видим, что это не так. Рынок сбережений трансформируется, но мы по-прежнему видим спрос на накопительные продукты. И динамика это подтверждает. По нашим прогнозам, в этом году рынок сбережений покажет двузначный рост — на 10% — и превысит 72 трлн рублей», — сказал топ-менеджер.
Сам ВТБ планирует расти выше рынка — на 12% по итогам года. «Ставим цель — довести свой портфель до 13,6 трлн рублей», — добавил Охорзин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью выйдет в 12:30 мск.