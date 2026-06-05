ВТБ: сбережения россиян в банках превысят 72 трлн рублей в 2026 году

«Кто-то может сказать, что ставки снижаются и уже не выгодно хранить деньги на срочных вкладах, но по динамике мы видим, что это не так. Рынок сбережений трансформируется, но мы по-прежнему видим спрос на накопительные продукты. И динамика это подтверждает. По нашим прогнозам, в этом году рынок сбережений покажет двузначный рост — на 10% — и превысит 72 трлн рублей», — сказал топ-менеджер.