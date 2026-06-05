С начала года антивирус Сбера заблокировал более 2,5 млн вредоносных программ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Антивирус Сбера с начала 2026 года обезвредил на устройствах пользователей более 2,5 млн вирусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вирусные атаки клиентам Сбера помогает отражать бесплатный антивирус, встроенный в приложение “Сбербанк онлайн” на Android. Алгоритмы сервиса на основе ИИ в реальном времени сканируют файлы и приложения, блокируя угрозы еще до их активации. С начала года антивирус Сбера обезвредил на устройствах пользователей более 2,5 млн вирусов», — отметили в пресс-службе.
По их данным, уровень вирусных атак на мобильные устройства россиян остается высоким, установка вредоносных программ и сервисов из посторонних источников остается главной причиной заражения.
Вредоносное программное обеспечение в мошеннических схемах, как правило, устанавливают люди в возрасте от 40 до 45 лет. Чаще всего вирусы выявляют на устройствах жителей Белгородской, Амурской и Магаданской областей, Красноярского края и Еврейской автономной области.
Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как обезопасить себя от вирусных киберугроз. «Для эффективной защиты смартфонов Сбер интегрировал в приложение “Сбербанк онлайн” антивирус: встроенный сервис незаметно для пользователя ежедневно сканирует устройство на наличие угроз, а также проверяет файлы и приложения. Базы данных антивируса постоянно обновляются, чтобы защищать устройство от известных и новых угроз. ИИ помогает анализировать уровень риска и блокирует финансовые операции в реальном времени для защиты от шпионских и вредоносных программ», — отметил он.
По словам Кузнецова, чтобы не пропустить вирус на свой гаджет, важно помнить о защите: скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно следить за разрешениями, которые нужно дать программам, и никогда не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем или СМС.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.