С начала года антивирус Сбера заблокировал более 2,5 млн вредоносных программ

Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как обезопасить себя от вирусных киберугроз. «Для эффективной защиты смартфонов Сбер интегрировал в приложение “Сбербанк онлайн” антивирус: встроенный сервис незаметно для пользователя ежедневно сканирует устройство на наличие угроз, а также проверяет файлы и приложения. Базы данных антивируса постоянно обновляются, чтобы защищать устройство от известных и новых угроз. ИИ помогает анализировать уровень риска и блокирует финансовые операции в реальном времени для защиты от шпионских и вредоносных программ», — отметил он.