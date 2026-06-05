Суд обязал предоставить жилье семье из аварийного дома в Приморье

В Пожарском районе социально незащищенная семья с инвалидом и ребенком получила новые квартиры взамен аварийного жилья благодаря вмешательству прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во время проведения проверки специалисты выяснили, что многоквартирный дом, в котором жили люди, признали непригодным и постановили расселить в 2020 году. Однако с тех пор никакие реальные меры по выдаче других квадратных метров для переселенцев не принимались. Чтобы защитить права жителей, надзорное ведомство подало иск с требованием предоставить им безопасные помещения, которые полностью отвечают всем санитарным и техническим нормам.
«Прокуратура обратилась в суд с иском о предоставлении семье жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Суд полностью поддержал требования районного прокурора. Сейчас жилищные права людей восстановлены — социально незащищенной семье выдали сразу два благоустроенных жилых помещения для комфортного проживания.