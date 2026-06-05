Суд обязал предоставить жилье семье из аварийного дома в Приморье

Во время проведения проверки специалисты выяснили, что многоквартирный дом, в котором жили люди, признали непригодным и постановили расселить в 2020 году. Однако с тех пор никакие реальные меры по выдаче других квадратных метров для переселенцев не принимались. Чтобы защитить права жителей, надзорное ведомство подало иск с требованием предоставить им безопасные помещения, которые полностью отвечают всем санитарным и техническим нормам.