Сенатор Святенко: российские бренды «открыли новые горизонты»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российские бренды одежды после ухода западных компаний с рынка РФ открыли для себя новые горизонты, в том числе вышли на международные рынки. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, комментируя тенденции развития отечественных брендов.
«Российские компании не просто заявили о себе, но и открыли новые горизонты — привлекли регионы, вышли на международные рынки в условиях высокой конкуренции. Многие бренды отражают наш культурный код, благодаря чему они приобрели популярность среди молодежи. У наших брендов есть своя история и философия, которая всегда остается актуальной и в моде», — сказала Святенко.
Среди основных вызовов для российских компаний сенатор выделила «вопросы продвижения и узнаваемости брендов, регулировании интеллектуальной собственности, а также необходимость адаптации продуктов к культурным особенностям разных стран». «Российские креативные индустрии обладают значительным потенциалом благодаря сильным культурным традициям, высокому уровню профессиональной подготовки специалистов, развитию цифровых технологий и способности наших специалистов сферы креативных индустрий создавать востребованный контент, дизайн, программные продукты, образовательные и культурные проекты», — отметила парламентарий.
Ранее западные бренды, покинувшие российский рынок (люксовый бренд Yves Saint Laurent, Chanel и другие), зарегистрировали в РФ товарные знаки. 4 марта 2022 года часть французских люксовых брендов и групп компаний объявили о приостановке деятельности в России на фоне ситуации на Украине. В частности, это группа Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также группа LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy и компании Hermes и Chanel. 5 марта об этом же заявил ювелирный дом Cartier.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.