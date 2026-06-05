Сенатор Святенко: российские бренды «открыли новые горизонты»

Ранее западные бренды, покинувшие российский рынок (люксовый бренд Yves Saint Laurent, Chanel и другие), зарегистрировали в РФ товарные знаки. 4 марта 2022 года часть французских люксовых брендов и групп компаний объявили о приостановке деятельности в России на фоне ситуации на Украине. В частности, это группа Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также группа LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy и компании Hermes и Chanel. 5 марта об этом же заявил ювелирный дом Cartier.