В ГД предложили давать право на маткапитал не сразу после получения гражданства

«Мы, группа депутатов, направили подобное предложение в правительство, чтобы право на получение средств материнского капитала для новых граждан Российской Федерации тоже возникало только при наличии соответствующего срока нахождения в российском гражданстве», — сказал Нилов. Он при этом подчеркнул, что это касается только приобретенного гражданства и никак не затрагивает тех, кто является гражданином по рождению или получил гражданство РФ в Донбассе и Новороссии.