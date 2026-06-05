В ГД предложили давать право на маткапитал не сразу после получения гражданства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Право на получение материнского капитала при рождении детей должно возникать не сразу после получения иностранцами российского гражданства, а по истечении минимум пяти лет, с соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Об этом заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что с апреля 2027 года вступит в силу норма, согласно которой бывшие иностранцы смогут получать единое пособие на детей только через пять лет после вступления в гражданство РФ. По словам парламентария, эту меру надо расширить.
«Мы, группа депутатов, направили подобное предложение в правительство, чтобы право на получение средств материнского капитала для новых граждан Российской Федерации тоже возникало только при наличии соответствующего срока нахождения в российском гражданстве», — сказал Нилов. Он при этом подчеркнул, что это касается только приобретенного гражданства и никак не затрагивает тех, кто является гражданином по рождению или получил гражданство РФ в Донбассе и Новороссии.
Ранее были приняты поправки, согласно которым маткапитал выплачивается только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином России по рождению.