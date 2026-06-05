С начала года семь участников СВО получили выплату на погашение ипотеки

«Данная мера поддержки действует с 2024 года. За 2024−2025 годы ею воспользовались 24 человека на общую сумму 22,2 млн рублей. Для каждой семьи выплата наверняка стала хорошим подспорьем. Будем и дальше продолжать помогать бойцам в улучшении жилищных условий», — сказал первый замминистра строительства региона, осуществляющий полномочия министра, Алексей Изотов.