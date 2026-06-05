С начала года семь участников СВО получили выплату на погашение ипотеки

С начала 2026 года данной мерой поддержки воспользовались семь человек, общая сумма выплат составила 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Право на однократное получение социальной выплаты предоставляется проживающему на территории Иркутской области участнику СВО, получившему в ходе специальной военной операции увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, повлекшее за собой установление инвалидности II или III группы.
Ипотечный кредит должен быть оформлен участником СВО или его супругой до дня участия в спецоперации. Предельный размер социальной выплаты составляет более 1,1 млн рублей.
«Данная мера поддержки действует с 2024 года. За 2024−2025 годы ею воспользовались 24 человека на общую сумму 22,2 млн рублей. Для каждой семьи выплата наверняка стала хорошим подспорьем. Будем и дальше продолжать помогать бойцам в улучшении жилищных условий», — сказал первый замминистра строительства региона, осуществляющий полномочия министра, Алексей Изотов.
Подать заявление на выплату можно в минстрое Приангарья. Кроме того, для получения социальной выплаты участники СВО теперь могут подать заявление, обратившись в МФЦ.