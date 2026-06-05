Хабаровские аграрии за месяц продали почти 10 тонн продукции на краевой ярмарке

В этом году краевая сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу 2 мая. Учитывая климатические особенности региона, в первые дни фермеры выставляли на продажу прошлогодний урожай. В последние дни мая покупатели могли приобрести первый урожай уже этого года: тепличные помидоры и огурцы, зелень и дикоросы (черемшу и папоротник). А фермеры из Вяземского района уже успели привезти первую клубнику.