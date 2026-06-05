Хабаровские аграрии за месяц продали почти 10 тонн продукции на краевой ярмарке

В Хабаровском крае подвели итоги первого месяца работы Краевой сельскохозяйственной ярмарки выходного дня в парке имени Гагарина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за 10 ярмарочных дней мая сельхозпроизводители реализовали 9,6 тонн продукции на общую сумму 2,9 млн рублей.
Краевая сельскохозяйственная ярмарка работает с 2020 года, и ежегодно о своем участии в ней заявляют около 80 фермеров.
— У нас сложился определенный костяк сельхозпроизводителей, которые ежегодно выставляют на продажу свою продукцию. Кроме того, у каждого фермера появились свои покупатели, которые оценивают продукцию рублем, доверяя и качеству, и цене, — рассказал руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.
Он добавил, что ярмарка является эффективной мерой поддержки для фермеров, поскольку торговые места предоставляются бесплатно за счет средств краевого бюджета. Кроме того, за счет бюджета организуют работу передвижной ветеринарной лаборатории, которая проводит обязательную проверку реализуемой продукции.
В этом году краевая сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу 2 мая. Учитывая климатические особенности региона, в первые дни фермеры выставляли на продажу прошлогодний урожай. В последние дни мая покупатели могли приобрести первый урожай уже этого года: тепличные помидоры и огурцы, зелень и дикоросы (черемшу и папоротник). А фермеры из Вяземского района уже успели привезти первую клубнику.
В прошлом году ярмарка завершилась с результатом 306 тонн реализованной продукции на сумму 46 млн рублей.
В Краевом сельскохозяйственном фонде напомнили, что ярмарка работает в выходные дни на территории парка имени Юрия Гагарина (заезд со стороны улицы Флегонтова).