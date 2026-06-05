Rutube начнет строительство собственного дата-центра в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Видеохостинг Rutube в конце 2026 года планирует начать строительство первого собственного центра обработки данных (ЦОД) в Ленинградской области. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «Ведомостям» заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.
Как отметил Косинский, собственный ЦОД позволит «значительно расширить вычислительные мощности для хранения и обработки видео, развития новых ИИ-направлений и работы c ML-решениями».
По его словам, вводная мощность дата-центра составит не менее 3 МВт. На первом этапе в нем планируется разместить более 160 стоек и свыше 2 тыс. серверов. Для оснащения объекта предполагается использовать импортозамещенное серверное оборудование.
Ввести дата-центр в эксплуатацию Rutube рассчитывает в 2028 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.