Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rutube начнет строительство собственного дата-центра в 2026 году

Центр обработки данных позволит «значительно расширить вычислительные мощности для хранения и обработки видео, развития новых ИИ-направлений и работы c ML-решениями», заявил заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Видеохостинг Rutube в конце 2026 года планирует начать строительство первого собственного центра обработки данных (ЦОД) в Ленинградской области. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «Ведомостям» заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Как отметил Косинский, собственный ЦОД позволит «значительно расширить вычислительные мощности для хранения и обработки видео, развития новых ИИ-направлений и работы c ML-решениями».

По его словам, вводная мощность дата-центра составит не менее 3 МВт. На первом этапе в нем планируется разместить более 160 стоек и свыше 2 тыс. серверов. Для оснащения объекта предполагается использовать импортозамещенное серверное оборудование.

Ввести дата-центр в эксплуатацию Rutube рассчитывает в 2028 году.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.