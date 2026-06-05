В ГД рассказали, как вернуть часть средств за путевку в детский лагерь

Можно также вернуть часть средств за путевку в санаторий, где ребенок проходил медицинские процедуры — такие расходы можно включить в вычет на лечение. Важно, чтобы в договоре и платежных документах услуги были обозначены именно как медицинские. «Санаторный лагерь с лечением — отдельная история, здесь лимитов практически нет, можно получить 13% от общей суммы. Но нужно, чтобы в документах было четко прописано: “медицинские услуги”, а не просто “отдых и оздоровление”. Это важно», — подчеркнул депутат.