В ГД рассказали, как вернуть часть средств за путевку в детский лагерь

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Налоговые вычеты по направлениям спорта, образования и лечения могут помочь родителям вернуть часть средств, потраченных на путевку в детский лагерь, на спортивные сборы и в санаторий. Об этом рассказал ТАСС депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
«Родители часто спрашивают: “Можно ли вернуть деньги за путевку?”. Отвечаю: можно, если знать, куда смотреть. Государство дает налоговые вычеты по трем основным направлениям: спорт, образование, лечение. И многие лагеря подходят под одно из них. Языковая смена относится к образованию. Спортивные сборы — к спорту. Санаторный лагерь с процедурами — это лечение. В каждом случае можно вернуть часть денег. Но нужно понимать разницу», — пояснил депутат.
По словам Свищева, если лагерь предлагает образовательную программу и имеет лицензию на образовательную деятельность, то можно оформить социальный налоговый вычет на обучение, при этом возврат положен только за ту часть путевки, которая относится к обучению, других расходы не компенсируются. Лимит расходов на обучение одного ребенка — 110 тысяч рублей в год, максимальный возврат — 14 300 рублей.
Кроме того, можно получить налоговый вычет за спортивные сборы и спортивные секции. Если организатор включен в перечень Минспорта, то родители имеют право на вычет — лимит по этому направлению — 150 тысяч рублей в год, максимальный возврат — 19 500 рублей.
Можно также вернуть часть средств за путевку в санаторий, где ребенок проходил медицинские процедуры — такие расходы можно включить в вычет на лечение. Важно, чтобы в договоре и платежных документах услуги были обозначены именно как медицинские. «Санаторный лагерь с лечением — отдельная история, здесь лимитов практически нет, можно получить 13% от общей суммы. Но нужно, чтобы в документах было четко прописано: “медицинские услуги”, а не просто “отдых и оздоровление”. Это важно», — подчеркнул депутат.
По словам Свищева, для получения вычета потребуются: договор с лагерем или организацией, копия лицензии (для образовательных и медицинских услуг), справка об оплате установленного образца (для образования и спорта с 2024 года используется унифицированная форма), платежные документы (чеки, квитанции) и свидетельство о рождении ребенка.
Способы подачи заявления на налоговый вычет.
Подать документы можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через портал «Госуслуги». Также можно отнести бумаги лично в налоговую инспекцию или МФЦ. Получить вычет можно двумя способами: через работодателя (в текущем году, без ожидания окончания года) или через налоговую по окончании года. В 2026 году можно вернуть деньги за 2025, 2024 и 2023 годы, отметил парламентарий.