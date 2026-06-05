Япония и США вложат $1 млрд в развитие ИИ в научной сфере

Речь идет о стратегическом партнерстве для объединения японских и американских программ по развитию ИИ в научной сфере. «В партнерство включены, в частности, план стратегических инвестиций объемом $1 млрд суммарно за пять лет в крупномасштабные международные совместные исследования и разработки в различных областях передовых науки и технологий, включая ИИ, а также укрепление вычислительной ресурсной базы», — отметил он. Кихара добавил, что партнерство также предусматривает взаимное использование вычислительных ресурсов при совместных исследованиях. Генсек японского кабмина выразил надежду, что соответствующее партнерство приведет к расширению и углублению сотрудничества между Японией и США в различных областях передовых науки и технологий, включая квантовые информационные науки, технологии термоядерного синтеза, биотехнологии и критические материалы.