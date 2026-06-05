Оверчук: лидерам ЕАЭС до декабря доложат варианты действий по Армении

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно. Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.