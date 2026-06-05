Ввоз тонны говяжьего желатина из Кореи приостановили в Приморье

Партия поступила на территорию порта 28 мая, ее владельцем оказалось предприятие из Москвы. Во время проверки бумаг государственный инспектор выявил нарушение ветеринарно-санитарных требований. Выяснилось, что номера пломб на металлическом контейнере с продукцией не совпадают с цифрами, которые указаны в ветеринарном свидетельстве и морской накладной. 2 июня специалисты приняли решение остановить дальнейшее движение товара.