Ввоз тонны говяжьего желатина из Кореи приостановили в Приморье

Во Владивостокском морском торговом порту специалисты Россельхознадзора приостановили ввоз тонны пищевого говяжьего желатина из Республики Корея. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Партия поступила на территорию порта 28 мая, ее владельцем оказалось предприятие из Москвы. Во время проверки бумаг государственный инспектор выявил нарушение ветеринарно-санитарных требований. Выяснилось, что номера пломб на металлическом контейнере с продукцией не совпадают с цифрами, которые указаны в ветеринарном свидетельстве и морской накладной. 2 июня специалисты приняли решение остановить дальнейшее движение товара.
«На основании действующего законодательства Российской Федерации управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к перевозке и реализации», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Сейчас тонна корейского желатина остается на территории порта. Как только владелец исправит все недочеты в документах, партию пропустят для дальнейшей доставки и продажи.