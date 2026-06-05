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В Новосибирской области идёт ремонт моста через реку Сузун

В настоящее время на переправе организовано реверсивное движение.

Источник: НДН.ИНФО

На автодороге Заковряжино — Шипуново идут работы по обновлению мостового перехода через реку Сузун. Проект реализуется по заказу ТУАД Новосибирской области подрядчиком АО «ОМСКАВТОДОР». Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост, построенный в 2000 году, на момент начала ремонта имел множество проблем. Специалисты выявили нарушение гидроизоляции, разрушение деформационных швов и покрытия, а также выщелачивание бетона на опорах и пролетных конструкциях. Кроме того, был обнаружен перелом продольного профиля подходов к мосту, что создавало опасность и неудобства для водителей.

На текущий момент организовано реверсивное движение, демонтирована старая проезжая часть, отремонтированы опоры, заменены балки, уложен выравнивающий слой на левой и правой сторонах, установлены барьерные и перильные ограждения, а также возведены конусы насыпи.

Ведутся работы по обустройству подходов и подготовке к гидроизоляции.

После завершения ремонта движение на этом участке дороги станет более безопасным и комфортным, а срок службы моста значительно увеличится.

Татьяна Картавых