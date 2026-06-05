В Новосибирской области идёт ремонт моста через реку Сузун

Мост, построенный в 2000 году, на момент начала ремонта имел множество проблем. Специалисты выявили нарушение гидроизоляции, разрушение деформационных швов и покрытия, а также выщелачивание бетона на опорах и пролетных конструкциях. Кроме того, был обнаружен перелом продольного профиля подходов к мосту, что создавало опасность и неудобства для водителей.