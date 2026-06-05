Какие переводы могут заинтересовать ФНС, предупредил юрист

Согласно проекту, Банк России будет в режиме реального времени передавать в Федеральную налоговую службу информацию о банковских операциях физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Основной задачей новой системы является выявление признаков систематического получения дохода от третьих лиц или ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации.
Ключевым принципом работы алгоритмов станет анализ не разовых транзакций, а их совокупности. Система будет обращать внимание на такие маркеры, как регулярность поступлений, единообразие сумм и большое количество отправителей.
Это позволит отсеять бытовые финансовые взаимодействия, которые не входят в сферу интересов налогового контроля. В частности, переводы между близкими родственниками, возврат долгов, получение подарков и другие личные операции не должны стать поводом для проверок.
В зону повышенного внимания попадут граждане, чей образ деятельности имеет признаки бизнеса: частные репетиторы, мастера индустрии красоты, водители, сдающие автомобили в аренду, арендодатели жилья, организаторы совместных закупок и домашние кондитеры.
Критерием для запуска проверки станет существенное расхождение между официальными доходами гражданина и объёмом средств, поступающих на его счета. Главным ориентиром для системы выступает лимит в 2,4 миллиона рублей в год — максимальная сумма дохода для применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (самозанятость).
Если совокупный объём незадекларированных поступлений за год превысит этот порог, ФНС может инициировать процедуру истребования пояснений и доначисления налогов.
Последствия для лиц, чья деятельность будет квалифицирована как незаконное предпринимательство с получением незадекларированного дохода, включают комплекс финансовых санкций.
Налоговая служба может доначислить налог на доходы физических лиц по ставке от 13% до 22%, налог на добавленную стоимость, а также обязать уплатить страховые взносы.
К сумме недоимки будут добавлены пени за просрочку платежа и штрафы: до 30% от неуплаченной суммы за неподачу налоговой декларации и 20% (или 40% в случае доказанного умысла) за саму неуплату налога.
Кроме этого, предусмотрена административная ответственность за незаконное предпринимательство в виде штрафа до 2 тысяч рублей.
В наиболее серьёзных случаях, когда сумма неуплаченных налогов за три финансовых года превышает 2,7 миллиона рублей, наступает уголовная ответственность по статье 198 Уголовного кодекса РФ.