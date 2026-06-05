ПОРА подвела итоги рабочей поездки в Китай делегации российских специалистов по Арктике

Российские и китайские специалисты оценили перспективы внедрения в Арктической зоне России технологий, уже доказавших свою эффективность в КНР. Экспертные встречи и обмен опытом были организованы Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) совместно с китайскими партнёрами в Циндао и Шанхае. В состав российской делегации вошли представители ПОРА, крупных промышленных компаний, ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля» и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.