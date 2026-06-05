ПОРА подвела итоги рабочей поездки в Китай делегации российских специалистов по Арктике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе миссии в Поднебесную россияне узнали, какие китайские разработки применимы на севере.
Подведены итоги рабочей поездки в Китай делегации российских специалистов по Арктике. Стороны договорились развивать сотрудничество в области строительства объектов на вечной мерзлоте, цифровизации морской логистики, экологизации судоходства и создания инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора.
Российские и китайские специалисты оценили перспективы внедрения в Арктической зоне России технологий, уже доказавших свою эффективность в КНР. Экспертные встречи и обмен опытом были организованы Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) совместно с китайскими партнёрами в Циндао и Шанхае. В состав российской делегации вошли представители ПОРА, крупных промышленных компаний, ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля» и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.
Одним из ключевых результатов поездки стало обсуждение возможностей применения китайских технологий для развития транспортной и портовой инфраструктуры Арктики. Речь идёт о цифровых системах управления морской логистикой, мониторинге энергоэффективности судов, технологиях очистки балластных вод, а также решениях по снижению выбросов в судоходстве.
Особое внимание участники уделили развитию Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. В ходе экспертных дискуссий были рассмотрены вопросы цифровизации арктических портов, повышения эффективности грузоперевозок и увеличения продолжительности навигации.
Отдельным направлением сотрудничества могут стать технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Китайские специалисты представили опыт проектирования портовой, дорожной и железнодорожной инфраструктуры в сложных климатических условиях, который может быть востребован при реализации крупных проектов в российской Арктике.
По итогам переговоров китайские партнёры подтвердили заинтересованность в развитии научно-технического взаимодействия с Россией. В центре совместной работы — анализ инфраструктурных проектов, совершенствование морской логистики, внедрение климатических технологий и решений для устойчивого развития арктических территорий.