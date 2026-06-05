РСВ: более 40% молодых людей работают на своем месте более двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 40% молодых россиян не меняли место работы за последние два года, сообщил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ), ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин со ссылкой на данные исследования. В качестве респондентов выступили россияне в возрасте от 18 до 35 лет.
«Более 40% молодежи сегодня работают на своих местах работы более чем два года. Дальше, конечно, в первую очередь, ищут интересного и успешного работодателя. И это очень важно», — отметил он.
По словам Бетина, ключевыми факторами при выборе работы для молодых людей являются заработная плата, затем следуют надежность и стабильность, карьерный рост.
По его мнению, сегодня молодежи не хватает от работодателей обратной связи. «Если нет обратной связи, возникают сомнения, переживания, риски, опасения, что непонятно, куда идти. И очень важно, чтобы вплоть до первого собеседования, начала его, при принятии решения выйти в эту компанию на работу, была описана траектория хотя бы ближайшего первого года», — подчеркнул Бетин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.