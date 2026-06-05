РСВ: более 40% молодых людей работают на своем месте более двух лет

По его мнению, сегодня молодежи не хватает от работодателей обратной связи. «Если нет обратной связи, возникают сомнения, переживания, риски, опасения, что непонятно, куда идти. И очень важно, чтобы вплоть до первого собеседования, начала его, при принятии решения выйти в эту компанию на работу, была описана траектория хотя бы ближайшего первого года», — подчеркнул Бетин.