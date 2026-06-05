ВТБ и Республика Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Валентин Коновалов отметил: «Соглашение с ВТБ — одним из крупнейших банков страны — откроет для Хакасии новые возможности. Это поддержка малого и среднего бизнеса, жилищное строительство, цифровизация социальной сферы, модернизация промышленности. Уверен, наше сотрудничество послужит развитию экономики региона и сделает Хакасию ещё лучше и комфортнее для жизни».