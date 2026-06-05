ВТБ и Республика Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Хакасия и ВТБ.
Документ подписан главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым и заместителем президента — председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым.
Соглашение направлено на развитие партнерства в рамках реализации ключевых проектов на территории Хакасии. ВТБ выразил готовность поддерживать экономические, инвестиционные и социальные инициативы региона, а также расширять свои присутствие и услуги для местного бизнеса.
«Республика Хакасия реализует ряд значимых проектов, в частности, в сферах промышленности и туризма. ВТБ готов выступать надежным партнером региона, предлагая экспертизу и финансовые решения для их реализации. Уверен, что совместная работа будет способствовать устойчивому развитию экономики и повышению качества жизни населения в республике», — сообщил Денис Бортников.
Валентин Коновалов отметил: «Соглашение с ВТБ — одним из крупнейших банков страны — откроет для Хакасии новые возможности. Это поддержка малого и среднего бизнеса, жилищное строительство, цифровизация социальной сферы, модернизация промышленности. Уверен, наше сотрудничество послужит развитию экономики региона и сделает Хакасию ещё лучше и комфортнее для жизни».
По итогам первого квартала 2026 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва составил 70,2 млрд рублей, а портфель привлеченных средств — 62 млрд рублей. В сегменте обслуживания физических лиц данные показатели достигли 141,7 млрд рублей и 170,9 млрд рублей соответственно.