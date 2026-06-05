Новая линия электропередач свяжет Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре в 2030 году

К 2030 году в Хабаровском крае построят новую линию электропередач, которая обеспечит энергией жителей из разных уголков региона. Губернатор Дмитрий Демешин провел встречу с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили изменение генеральной схемы развития энергетики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщил глава региона, сейчас правительство края ведет работу по разработке специальной индивидуальной программы по строительству энергообъектов — скорейший запуск ТЭЦ-4 в Хабаровске и возведение новых ЛЭП.
— Перед Хабаровским краем стоят амбициозные задачи по развитию промышленности. В 2030—2032 годах региону потребуется дополнительная энергомощность. Крупные проекты — Малмыжский ГОК, Гидрометаллургический комбинат и другие — готовы начинать строительство уже сейчас, — отметил Дмитрий Демешин.
Другое направление работы в данной сфере — модернизация существующей инфраструктуры. В комплексный план также внесут корректировки: новую магистраль ЛЭП-500 «Хабаровск — Комсомольская» откроют уже к 2030 году.
— Чтобы все эти проекты были реализованы, Хабаровскому краю критически важна поддержка Министерства энергетики РФ. Благодарю министра энергетики России за внимание к нашему региону, — подчеркнул глава краевого правительства.
Напомним, что к отдаленным поселкам Хабаровского края протянут новые линии электропередач. Инфраструктура появится в поселках Чныррах и Оремиф, а также селах имени Полины Осипенко и Владимировка.