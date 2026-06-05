Новая линия электропередач свяжет Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре в 2030 году

— Перед Хабаровским краем стоят амбициозные задачи по развитию промышленности. В 2030—2032 годах региону потребуется дополнительная энергомощность. Крупные проекты — Малмыжский ГОК, Гидрометаллургический комбинат и другие — готовы начинать строительство уже сейчас, — отметил Дмитрий Демешин.