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В Красноярский край за пять месяцев ввезли более 64,5 тыс. тонн импортных овощей и фруктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поставки с 1 января по 31 мая проконтролировали специалисты краевого Управления Россельхознадзора.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поставки с 1 января по 31 мая проконтролировали специалисты краевого Управления Россельхознадзора.

Основной объем импорта пришелся на овощи и фрукты. За пять месяцев в регион поступило 37,1 тыс. тонн овощей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Среди них перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, репчатый лук, кабачки, редис и редька.

Также в край ввезли 25,2 тыс. тонн фруктов из Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Ирана. В поставках были манго, питахайя, помело, груши, хурма, виноград, яблоки, бананы, арбузы и мандарины.

Кроме того, специалисты проконтролировали ввоз 2,1 тыс. тонн солода из Беларуси и Казахстана, 91 тонны сухофруктов из Таджикистана и 60,7 тыс. срезов цветов из Таиланда.

При фитосанитарном контроле импортной продукции выявлен 131 случай обнаружения карантинных объектов. Среди них червец Комстока, западный цветочный трипс, южная томатная моль и вирус коричневой морщинистости плодов томатов.

Почти 343 тонны подкарантинной продукции импортного происхождения направили на обеззараживание.

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