Буцкая просит не увязывать с метражом ставку по льготной ипотеке для многодетных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи должны сохранить возможность приобретать по льготной семейной ипотеке небольшие квартиры. С соответствующим предложением в Минстрой РФ обратилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Как указано в письме, поводом для обращения стала информация о планируемых изменениях процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. В настоящее время семейная ипотека действует по ставке 6%.
«Нам известно, что Министерство строительства и ЖКХ РФ намерено дифференцировать процентную ставку для многодетных семей. Мы просим учесть следующее: при изменении параметров программы низкая процентная ставка не должна быть жестко привязана к обязанности приобретать квартиру большой площади. Многодетная семья должна иметь возможность взять жилье любого размера в рамках предельных значений, например, 60−70 кв. м.», — говорится в письме.
Буцкая пояснила, что в некоторых случаях многодетным родителям требуется «компактная квартира (например, 30 кв. м.) для проживания одного или нескольких подросших детей». В письме подчеркивается, что «льготная ставка для многодетных должна оставаться возможностью, а не обязанностью покупать большую квартиру».