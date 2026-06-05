Буцкая просит не увязывать с метражом ставку по льготной ипотеке для многодетных

«Нам известно, что Министерство строительства и ЖКХ РФ намерено дифференцировать процентную ставку для многодетных семей. Мы просим учесть следующее: при изменении параметров программы низкая процентная ставка не должна быть жестко привязана к обязанности приобретать квартиру большой площади. Многодетная семья должна иметь возможность взять жилье любого размера в рамках предельных значений, например, 60−70 кв. м.», — говорится в письме.