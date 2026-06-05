Тестовое движение по новому мосту запущено в посёлке Шкотово

Жители посёлка Шкотово в Приморье получили долгожданное обновление транспортной инфраструктуры: на улице Ленинской, напротив дома № 69, началось тестовое движение по новому мосту. Строительство объекта реализовано в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Новый мост протяжённостью 40 метров возвели специалисты компании “ВСК-1”. Конструкция выполнена из железобетона и рассчитана на длительную эксплуатацию даже при интенсивном движении транспорта. На объекте установлены современные перильные и барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка. Всё это делает проезд более безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новое сооружение заменило старый, морально и физически изношенный мост, значительно улучшив транспортную доступность внутри посёлка. Пока сооружение проходит финальные проверки в режиме тестовой эксплуатации. После их завершения мост будет официально введён в постоянную эксплуатацию.
Напомним, что строительство временного моста на подъезде к селу Сиваковка стартовало в Хорольском городском округе. Прежняя переправа рухнула вечером 27 мая из-за перегруженного большегруза, а село с населением около тысячи человек осталось без единственной подъездной дороги.