Тестовое движение по новому мосту запущено в посёлке Шкотово

«Новый мост протяжённостью 40 метров возвели специалисты компании “ВСК-1”. Конструкция выполнена из железобетона и рассчитана на длительную эксплуатацию даже при интенсивном движении транспорта. На объекте установлены современные перильные и барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка. Всё это делает проезд более безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов», — говорится в сообщении.