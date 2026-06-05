До 140 тысяч пассажиров в день: меры безопасности усилили в LRT в Астане

Транспортная полиция усилила работу по обеспечению безопасности на объектах LRT в Астане. Ежедневно станции и поезда патрулируют более 100 сотрудников полиции и Национальной гвардии, а пассажирам напоминают о правилах безопасного поведения.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, безопасность на объектах LRT обеспечивает специализированный отдел полиции. Сейчас среднесуточный пассажиропоток составляет более 60−70 тысяч человек, а в праздничные дни и во время каникул число пассажиров увеличивается примерно вдвое.
Для контроля ситуации на станциях и в местах массового скопления людей используются камеры видеонаблюдения и специальные технические средства. Это позволяет отслеживать обстановку в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные происшествия.
Ежедневно более 100 сотрудников транспортной полиции и Национальной гвардии патрулируют станции и поезда, проводят профилактическую работу, проверяют объекты и принимают меры при выявлении нарушений.
В полиции отметили, что важной задачей остается формирование культуры безопасного поведения среди пассажиров, поскольку объекты LRT относятся к зонам повышенной опасности. Для этого налажено взаимодействие с ТОО «City Transportation Systems» (CTS).
Представители полиции, руководство компании и сотрудники службы безопасности регулярно проводят совместные встречи и мероприятия, посвященные вопросам безопасности.
Кроме того, между полицейскими и работниками LRT действует единая система радиосвязи, которая позволяет быстрее обмениваться информацией и координировать действия в случае нештатных ситуаций.
«На станциях и в вагонах пассажиры должны быть уверены, что в случае необходимости сотрудники полиции незамедлительно придут им на помощь», — подчеркнул начальник департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов.
Во время рабочей поездки пассажирам также раздали памятки и информационные брошюры с правилами безопасного поведения на объектах LRT.
Отдел полиции на объектах LRT является подразделением департамента полиции на транспорте. Протяженность обслуживаемого участка составляет 23 километра и включает 18 станций.