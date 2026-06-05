До 140 тысяч пассажиров в день: меры безопасности усилили в LRT в Астане

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, безопасность на объектах LRT обеспечивает специализированный отдел полиции. Сейчас среднесуточный пассажиропоток составляет более 60−70 тысяч человек, а в праздничные дни и во время каникул число пассажиров увеличивается примерно вдвое.