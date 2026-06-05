Более 30 тысяч автомобилей планирует продать Volga в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания Volga намерена реализовать более 30 тысяч автомобилей за текущий год. Об этом сообщил директор по стратегии и бренду Михаил Хлопяк в рамках Петербургского международного экономического форума.
В 2027 году производитель рассчитывает увеличить объемы продаж более чем в два раза. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 110 тысяч автомобилей в год, пишет УтроNews.
В компании отмечают, что одним из ключевых направлений развития станут государственные закупки и рынок такси. Также реализуется программа поэтапной локализации производства, включая выпуск двигателей и трансмиссий.
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