На Николаевской ТЭЦ начинается масштабный ремонт основного оборудования

— В мае стартовал капитальный ремонт котлоагрегата № 5, на его выполнение отведено 70 дней. Значимость работ обусловлена тем, что это один из трех основных котлов, которые бесперебойно обеспечивают город и район теплом и электроэнергией. Средняя наработка за год — 5500 часов, — отметил заместитель главного инженера СП «Николаевская ТЭЦ» Роман Грязнов.