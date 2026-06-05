На Николаевской ТЭЦ начинается масштабный ремонт основного оборудования

На Николаевской ТЭЦ идет подготовка к масштабному ремонту в рамках подготовки оборудования станции к отопительному сезону. В этом году запланирован капитальный ремонт котла № 5 и восстановление другого основного оборудования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также в перечень важных работ включен ремонт гидротехнических сооружений, производственных зданий и помещений, производственных сооружений, вспомогательного оборудования, которые выполнит собственный персонал станции.
Всего на ремонтную программу планируется направить порядка 200 млн рублей.
— В мае стартовал капитальный ремонт котлоагрегата № 5, на его выполнение отведено 70 дней. Значимость работ обусловлена тем, что это один из трех основных котлов, которые бесперебойно обеспечивают город и район теплом и электроэнергией. Средняя наработка за год — 5500 часов, — отметил заместитель главного инженера СП «Николаевская ТЭЦ» Роман Грязнов.
Несмотря на то, что Николаевская ТЭЦ является самой северной в Хабаровском крае и работает в изолированной энергосистеме, все запланированные работы должны быть выполнены в срок.
— Несмотря на отсутствие железнодорожного сообщения, мы заранее планируем работу с подрядчиками и доставку необходимых материалов, — отметил главный инженер Николаевской ТЭЦ Вячеслав Скороделов.
Николаевская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1973 году. Станция — основной источник электро- и теплоснабжения изолированного от единой энергосистемы Николаевского энергоузла. Она обеспечивает коммунальными ресурсами Николаевск-на-Амуре и близлежащие села района.
Электрическая мощность ТЭЦ — 130,6 МВт, тепловая — 321 Гкал/час.