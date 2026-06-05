В Омске продают недостроенный досуговый центр за три миллиона рублей

Власти Омска объявили повторный аукцион по продаже недостроенного досугового центра в центре города. Стартовая стоимость лота увеличилась почти в два раза и теперь составляет 3,3 млн рублей. Подать заявки инвесторы смогут в ближайшее время, а торги запланированы на 14 июля.