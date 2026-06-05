В Омске продают недостроенный досуговый центр за три миллиона рублей

Власти Омска объявили повторный аукцион по продаже недостроенного досугового центра в центре города. Стартовая стоимость лота увеличилась почти в два раза и теперь составляет 3,3 млн рублей. Подать заявки инвесторы смогут в ближайшее время, а торги запланированы на 14 июля.
В лот входит только здание, возведённое на 7%, тогда как земельный участок остаётся в собственности муниципалитета.
Прошлый аукцион завершился скандалом: несмотря на регистрацию 20 заявок, победитель — коммерческая компания с максимальной ценой — отказался подписывать договор купли-продажи. В результате результаты торгов были аннулированы.
История объекта ведёт отсчёт с 2006 года, когда территорию арендовали под строительство. Позже здание перешло к другому коммерческому предприятию, но из-за систематического нарушения сроков сдачи муниципалитет через суд изъял долгострой.
Возвращение объекта на торги даёт городу шанс найти добросовестного инвестора и завершить строительство. При этом власти подчёркивают необходимость строгого соблюдения финансовых и юридических обязательств со стороны покупателей для обновления городской инфраструктуры.